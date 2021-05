Dia da Vitória marca 76ª comemoração russa e Putin reafirma soberania nacional

Em celebração ao dia que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial para a União Soviética, a Rússia comemorou o 9 de maio pela 76ª vez em sua história. Data tradicional do calendário russo que marca a rendição da Alemanha Nazista, em 9 de maio de 1945, o evento tem sido super explorado pelo presidente Vladimir Putin, no poder desde 1999. No domingo (9), Putin reforçou que irá "sempre" defender os interesses nacionais da Rússia, assim como sua segurança. Junto com os Aliados (Reino Unido, Estados Unidos e França), a União Soviética lutou contra a Alemanha de Adolf Hitler, protagonizando um dos maiores embates na Segunda Guerra pelo front oriental. No Dia da Vitória, a população costuma sair às ruas carregando fotos de familiares que lutaram sob o comando do ditador Josef Stalin. Estima-se que a União Soviética perdeu de 26 a 27 milhões de pessoas em decorrência da guerra.