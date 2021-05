Baleia é resgatada após encalhar no Rio Tâmisa, na Inglaterra

Após viajar centenas de quilômetros, uma baleia anã encalhou no Rio Tâmisa, em Londres. O animal foi libertado nesta madrugada, horas depois de chegar ao rio inglês. De acordo com a CNN, a baleia da espécie minke foi avistada pela primeira vez em torno das 19h do horário local (15h de Brasília) de domingo (9). A vista inusitada despertou a curiosidade dos pedestres da região, que interromperam suas rotinas para observar a situação (foto). Especialistas da ONG British Divers Marine Life Rescue se uniram às autoridades no resgate da baleia. Ela foi levada ao rio principal em um pontão inflável, até que se desvencilhou. O animal sumiu durante a noite, quando a maré subiu, e agora as autoridades tentam encontrá-la novamente. Com cerca de 3 metros de comprimento, a baleia nadou longas distâncias de seu habitat natural, o Mar do Norte. A ONG relatou à CNN que resgata baleias no Tâmisa pelo menos uma vez por ano, mas que nenhuma delas havia subido tanto o rio.