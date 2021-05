Braskem e Cufa começam entrega de 16 mil cestas e kits a famílias do polo petroquímico

No ginásio onde costumava ter disputas esportivas, mulheres de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, ocuparam seus lugares (foto), seguindo o distanciamento da pandemia, para receber cestas básicas e kits de higiene. Antes chegou a ter fila, na ação que uniu a gigante da petroquímica brasileira Braskem e a Central Única das Favelas (Cufa) neste sábado (8). Foram 2.250 cestas básicas e o mesmo número de kits de higiene entregues. Para marcar a ação, 300 mulheres chefes de família foram as primeiras a receber os itens no ginásio do bairro Cinco de Maio. A iniciativa, que tenta reduzir o impacto da crise para milhares de pessoas que têm queda na renda ou enfrentam dificuldades para ter o sustento, alcança Triunfo, situada também no polo da indústria química e de plástico. Estima-se que cada doação chegue a pelo menos cinco pessoas. Outras 4 mil cestas básicas e 4 mil kits serão doados em maio. Em junho, a mesma quantidade deste mês se repetirá, totalizando 16 mil unidades no período.