Alpinistas descem fachada do HPS em campanha do Dia Mundial de Higienização das Mãos

Alpinistas desceram a fachada do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, nesta sexta-feira (7), em campanha pelo Dia Mundial de Higienização das Mãos. A data, oficialmente comemorada no dia 5 de maio, foi celebrada dois dias depois em razão da chuva do início da semana, que adiou a façanha dos profissionais. Vestindo capa e máscara do mascote Alcoolito, os alpinistas entregaram - pelas janelas do hospital - frascos de álcool em gel aos profissionais da saúde. A ação faz parte da campanha "Liga do Alcoolito" criada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), em parceria com a UniRitter. O boneco em forma de frasco de álcool em gel atua junto aos profissionais da saúde, comparados com super-heróis no combate contra vírus, bactérias e germes. O Alcoolito também visitou as instalações internas do HPS, ressaltando a higienização das mãos como medida mais eficaz para prevenir doenças como gripe e Covid-19.