Grêmio aplica maior goleada da história da Arena

equipe venezuelana que ocupa o sétimo lugar do campeonato nacional, entrou para a história da Arena e também para o currículo gremista em competições internacionais. A goleada acachapante foi a maior já aplicada pelo Tricolor em seu estádio, inaugurado em dezembro de 2012. Até então, o maior escore do Grêmio havia sido de 6 a 0 contra o Avenida, de Santa Cruz do Sul, pelode 2019. Contando a Libertadores e a Sul-Americana, foi a maior goleada gremista em competições internacionais. Quase que a vitória dos comandados de Thiago Nunes igualaram os 9 a 0 de Defensor (URU) 9 x 0 Huancayo (PER), o placar mais elástico da Sul-Americana. Maicon (foto), camisa 8 (coincidentemente), anotou seu primeiro gol na temporada.