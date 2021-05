Em protesto, pescadores franceses bloqueiam porto de Jersey no Canal da Mancha

Barcos pesqueiros bloquearam o porto da ilha de Jersey, no Canal da Mancha, nesta quinta-feira (6). O grupo de pescadores franceses realiza o ato em protesto às condições de pesca impostas após o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia. Com entraves entre Londres e Paris, os manifestantes afirmam que estão impedidos de pescar em águas britânicas, devido às dificuldades para obter licenças. Às 7h (2h de Brasília), entre 50 e 60 embarcações já navegavam nas proximidades do porto de Saint Helier, aguardando outros. Mesmo sendo um protesto pacífico, tanto a França como o Reino Unido enviaram patrulhas para monitorar a situação. As autoridades britânicas afirmam que o envio de dois navios de guerra é uma "medida estritamente preventiva", relata a AFP. Em suas águas, a França mobilizou dois navios menores à região.