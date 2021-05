Exército auxilia na distribuição de mais de 26 mil medicamentos do kit intubação no RS

O Exército vem sendo um pilar importante na logística que envolve os esforços no combate à pandemia no Brasil. Em Porto Alegre, por exemplo, os militares orientam e auxiliam a população gaúcha que chega aos postos de saúde ou drive-thrus da Capital para se vacinar contra a Covid-19. Na terça-feira (4), o Hospital Cristo Redentor contou com a ajuda da instituição para o recebimento de 26.300 medicamentos, mais especificamente do etomidato 2mg/ml, o qual faz parte do kit intubação. O envio foi feito pelo Ministério da Saúde, e o 3° Batalhão de Suprimentos, localizado em Nova Santa Rita, participou da operação. Segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde (SES) serão contemplados "154 estabelecimentos de saúde, sendo 85 hospitais com Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), 43 hospitais sem UTI e 26 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs/PAs)".