Porto Alegre aplica inseticida na zona Norte após caso de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre realizou nesta segunda-feira (3) uma operação de bloqueio químico, com aplicação de inseticida, na Vila Santo André, no bairro Humaitá. A ação ocorre após a confirmação de casos de dengue contraídos na própria localidade. A aplicação do produto busca diminuir o risco de transmissão viral da dengue através da diminuição da população de mosquitos Aedes aegypti, conhecido popularmente como mosquito-da-dengue. A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito e, se não identificada a tempo, pode levar a óbito. O fato da comunidade da Vila Santo André ter a reciclagem como fonte de renda acaba gerando acúmulo de água parada nos resíduos, o que atrai a presença do mosquito.