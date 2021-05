Cinco dias de protestos deixam sete mortos e mais de 800 feridos na Colômbia

Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 846 ficaram feridas em cinco dias de protestos na Colômbia, informaram as autoridades nesta segunda-feira (3). As manifestações se opõem a um projeto de reforma tributária promovido pelo governo de Iván Duque. A medida, anunciada em 15 de abril, objetiva financiar gastos públicos para "dar estabilidade ao país" e "proteger programas sociais" após a pandemia da Covid-19, segundo o presidente. Os protestos começaram na quarta (28), seguidos por tumultos e. Os manifestantes promoveram, na noite desse domingo (2), um ato em memória aos mortos e feridos na confusão. Tanto civis como oficiais foram afetados - dos sete óbitos, um foi de um policial. As autoridades detiveram 431 pessoas durante as manifestações e reportaram atos de vandalismo.