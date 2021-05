Porto Alegre amanhece com manequins amarelos em ação de conscientização no trânsito

Uma ação desenvolvida pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) com intuito de conscientizar os porto-alegrenses a respeito dos acidentes de trânsito tomou forma nesta segunda-feira (3). Em alusão ao Maio Amarelo, determinado como o mês de conscientização para o alto número de acidentes no trânsito pela Organização das Nações Unidas (ONU), manequins na cor amarela — que significa atenção e advertência no trânsito para os motoristas — foram colocados em pontos estratégicos na Capital. Pelo Twitter, a EPTC seguirá divulgando ações previstas para o Maio Amarelo. Segundo balanço da prefeitura de Porto Alegre, no ano passado foram 64 vidas perdidas em decorrência de acidentes de trânsito, número que representou uma queda na comparação com 2019, quando 74 pessoas morreram nas vias da Capital.