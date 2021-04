'Xó corona' diz jovem com síndome de down após ser vacinada

"Não doeu", exclamou Thayna Costa Cardoso (à esquerda, na foto), com 21 anos, após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (30). Thayna tem síndrome de down, público alvo da imunização que chega a moradores com comorbidades gestantes e puérperas . "Xô corona", emendou a jovem, feliz pela vacinação. Levada pela mãe, Nádia Costa, à unidade de saúde Modelo, próximo ao Centro de Porto Alegre, Thayna estava ansiosa e com medo que aplicação pudesse doer. Na hora de receber a dose, ela fechou bem os olhos e encarou a picada. "É um alívio ela estar vacinada", descreveu a mãe. No posto, o movimento estava tranquilo e sem filas na largada do atendimento aos novos grupos. Ao chegar, as pessoas com doenças apresentavam atestado e outras comprovações e seguiam às posições onde os aplicadores estavam a postos. Veja mais sobre como está sendo feita a nova etapa da campanha