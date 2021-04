Porto Alegre começa testagem de Covid-19 em professores e funcionários da rede municipal

Após as mudanças nono Rio Grande do Sul, que permitiram o retorno das aulas presenciais , a prefeitura de Porto Alegre iniciou a testagem das equipes da educação, buscando uma retomada segura às atividades na rede pública municipal . Nesta quinta-feira (29), os profissionais da Escola de Educação Infantil Padre Luiz Pedrollo, no Partenon, foram os primeiros a participar da coleta dos testes do tipo RT-PCR. O prefeito Sebastião Melo e os secretários municipais de Educação, Janaina Andino, e da Saúde, Mauro Sparta, acompanharam a testagem. Os demais profissionais das 98 escolas municipais e 209 comunitárias serão testados em 24 locais, entre laboratórios credenciados e unidades de saúde. Até 7 de maio, devem ser testados cerca de 1.600 professores e demais trabalhadores das instituições que retomaram as atividades.