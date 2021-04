China lança primeiro módulo para montagem de estação espacial própria

A China lançou, nesta quinta-feira (29), o primeiro dos três módulos de sua estação espacial. Denominada Tiangong ("Palácio Celestial", em chinês), a CSS (China Space Station) será montada ao longo de 10 missões, algumas tripuladas, e deve ficar pronta até o fim de 2022. O foguete Longa Marcha 5B decolou do centro de lançamento de Wenchang nesta madrugada, carregando o módulo central Tianhe ("Harmonia Celestial", em chinês), onde os astronautas ficarão hospedados. Quando concluída, a CSS deve pesar quase 100 toneladas e ter vida útil de 10 a 15 anos. A Tiangong é três vezes menor que a Estação Internacional, mas fortalece a competição entre Estados Unidos e China. Investindo bilhões no programa espacial, o gigante asiático enviou seu primeiro astronauta ao espaço em 2003 e fez história em 2019 ao pousar uma sonda no lado oculto da Lua . O país pretende transportar um pequeno robô com rodas a Marte em maio de 2021 e quer construir uma base lunar junto à Rússia.