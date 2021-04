Pantera Negra é destaque na goleada colorada pela Libertadores

Noite de copa, goleada e Pantera Negra. Assim ada Venezuela, pode ser resumida pelos colorados. Vindo de partidas com desempenho aquém do demonstrado na temporada passada, na campanha do vice-campeonato brasileiro, Patrick levou ampla superioridade pelo lado esquerdo de ataque e foi um dos pilares na vitória do Inter, marcando o segundo gol e fazendo sua tradicional comemoração em referência ao super-herói Pantera Negra. Uma das expectativas da noite, contudo, não se concretizou. Recém contratado, o ídolo Taison ficou no banco e deve fazer sua estreia contra o Olímpia, na quarta-feira que vem (5). Outro destaque da noite foi o meia Maurício (e), aposta do técnico Miguel Ángel Ramírez e que deu assistência para o quarto gol, anotado por Yuri Alberto.