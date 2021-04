Em Marte, Nasa faz história com primeiro voo de helicóptero em outro planeta

Nesta segunda-feira (19), o helicóptero Ingenuity da Nasa virou a primeira aeronave da história a realizar um voo motorizado e controlado em outro planeta. Movido à energia solar, o helicóptero sobrevoou Marte às 12h33min no horário solar aparente local (4h34min no horário de Brasília), período em que a equipe determinou que haveria condições ótimas de energia e voo. A agência espacial estadunidense afirma que o veículo aéreo ascendeu a uma altitude máxima de 3 metros e flutuou de forma estável por 30 segundos. Até retornar à superfície do Planeta Vermelho, foram totalizados 39,1 segundos de voo. Os dados foram registrados pelo rover Perseverance,deste ano. A demonstração inicial de voo pelo Ingenuity foi realizada de maneira autônoma, ou seja, pilotada sistemas de orientação, navegação e controle que executam algoritmos desenvolvidos pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, do inglês "Jet Propulsion Laboratory") da Nasa.