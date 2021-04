Idosos embarcam em triciclo elétrico para receber vacina em Porto Alegre

Pessoas com 62 anos deram um "pulo" até as tendas no Parque da Redenção nesse domingo (18) para receber a vacina da Covid-19. O nome identifica viagens com o triciclo elétrico da Grilo Mobilidade, que entrou na campanha para acelerar a cobertura vacinal. A Capital já aplica doses em quem tem 61 anos . Os "pulos" eram de graça para quem acessasse o aplicativo e emitisse o cupom vacinadegrilo para a imunização. "O crescimento foi de 220% nos pulos nesse domingo em relação aos últimos. Mais da metade foram viagens gratuitas para a vacinação na Redenção", diz a empresa. A Grilo comemora a demanda pela alternativa que não gera emissões de gases. Com menos de um ano de operação na Capital, a startup teve alta de 520% nos novos cadastros nesse domingo.