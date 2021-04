Acervo de quase mil peças da Revolução Farroupilha será entregue ao RS

Quase mil artigos relacionados à Revolução Farroupilha serão entregues ao Museu Histórico Farroupilha (MHF) na próxima semana. Colecionadas por Volnir Júnior dos Santos, gaúcho morador de Natal (RN), o acervo foi doado à instituição que pertence à Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Volnir é conhecido nas redes sociais pela alcunha TcheVoni e é amante da cultura gaúcha. Em 2019, ele procurou a secretaria com intuito de entregar os artefatos que colecionou durante mais de 20 anos. Espadas (foto), balas de canhão, documentos, moedas e itens comemorativos fazem parte do acervo. Segunda-feira que vem (19), será feito o transporte até o museu, em uma viagem de quatro horas. A coleção está acondicionada em 30 caixas, que serão transportadas com acompanhamento de uma escolta da Brigada Militar. A saída ocorrerá do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, com destino a Piratini, cidade do MHF.