Para aliviar estresse, profissionais da Santa Casa participam de sessões de reiki

Os profissionais que atuam no hospital Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre têm buscado alternativas para aliviar o estresse em meio ao desgaste gerado pela pandemia. Uma delas envolve sessões de reiki, uma técnica considerada uma terapia integrativa, cuja finalidade é dar a sensação de relaxamento e colocar as emoções e o equilíbrio físico em ordem. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotada no Sistema Único de Saúde (SUS), o reiki é praticado no Santa Casa por voluntários do Instituto Ardas. “Que alegria poder sentar-se por alguns minutos, fechar os olhos, pensar na respiração e se conectar com o seu eu", conta a educado física Ravena Dutra, que trabalha no hospital na ala pediátrica. As sessões ocorrem uma vez por semana e visam ao bem-estar dos profissionais que atendem ao pacientes com Covid-19.