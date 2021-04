Cristo Redentor é iluminado para marcar 100 dias do início dos Jogos Olímpicos

Algumas cidades do Japão cancelaram a passagem da tocha olímpica

Depois de serem adiadas em um ano por causa da pandemia do coronavírus, os preparativos para o jogos entram em sua reta final. Os japoneses tiveram de fazer várias mudanças no planejamento inicial para evitar a disseminação da doença. . Medidas como apenas a participação de torcedores japoneses ou estrangeiros que moram no país para assistir os jogos olímpicos são mais uma tentativa de controlar a Covid-19 durante o evento. Ainda não está definida a quantidade de torcedores que poderão acompanhar cada competição. Os organizadores terão de reembolsar cerca de 60 mil ingressos vendidos ao público do exterior que não poderão comparecer devido às restrições.