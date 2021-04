Japão decide despejar no mar água contaminada em Fukushima e gera protestos

Após sete anos de debates, o Japão finalmente decidiu o que fazer com a água procedente da usina nuclear acidentada de Fukushima: as quase 1,25 milhões de toneladas de água contaminada serão lançadas no mar. Anunciado nesta terça-feira (13), o desfecho se opõe à opinião dos países vizinhos e pescadores locais, gerando protestos (foto). Atualmente, a água é armazenada e cisternas perto da central nuclear e se acumula rapidamente - justificando a urgência da decisão. O governo assegura que o conteúdo foi filtrado várias vezes para eliminar a maioria das substâncias radioativas, exceto o trítio. Pescadores e agricultores, contudo, temem que isso prejudique a imagem de seus produtos no mercado. O Greenpeace ainda defende que a água deve permanecer armazenada até que a tecnologia permita descontaminá-la por completo. A operação, segundo a AFP, deve levar mais de dois anos para ser concluída.