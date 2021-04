Minneapolis vive segundo dia de protestos após morte de jovem negro

Os arredores de Minneapolis viveram sua segunda noite de protestos,Manifestantes de movimentos antirracistas entraram em confronto com a polícia em frente à delegacia de Brooklyn Center, município que fica a cerca de 20 quilômetros de Minneapolista, mesmo com o toque de recolher imposto pelo prefeito a partir das 19h. No último domingo (11), segundo uma nota divulgada pela polícia, Wright estava dirigindo um carro com um desodorizador preso ao espelho retrovisor, o que seria proibido por lei. O jovem, a pedido dos agentes, saiu do carro, e verificou-se que Wright tinha um mandando de prisão em aberto. Quando os policiais foram prendê-lo, ele entrou no carro e tentou fugir, mas acabou sendo baleado por um dos policiais. O presidente Joe Biden chegou a se manifestar, dizendo que entendia a ocorrência dos protestos de forma pacífica, mas que não havia razão para saques.