Agentes funerários doam 1,5 tonelada de alimentos em vacinação da Covid

A vacinação para os agentes funerários que trabalham em contado com corpos potencialmente contaminados pelo coronavírus ocorreu nesta nesta sexta-feira (9), no Centro de Saúde do IAPI em Porto Alegre. O anúncio da imunização para esses profissionais foi feito pela Prefeitura de Porto Alegre na quarta-feira (7). Segundo a Central de Serviços Funerários, mais de 400 profissionais constavam na lista para receber as doses. As entidades que representam o setor funerário pelo Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul (Sesf-RS), a Associação das Empresas Funerárias de Porto Alegre (Aefpoa) e a Associação Sul-Brasileira de Cemitérios e Crematórios (Asbrace) fizeram a entrega de 1,5 tonelada de alimentos para a campanha de arrecadação de alimentos da prefeitura. As doações foram recebidas pela primeira-dama Valéria Leopoldino (ao centro da foto).