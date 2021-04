No Dia do Holocausto, vida para em Israel para relembrar vítimas do nazismo

No Dia do Holocausto, Israel parou por dois minutos. Seguindo a tradição, a população israelense interrompeu as atividades cotidianas às 10h (5h em Brasília) dessa quinta-feira (8) para recordar os 6 milhões de judeus exterminados pelo regime nazista alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Ao tocar a sirene, motoristas desceram de seus automóveis, ônibus pararam viagens, professores suspenderam as aulas e trabalhadores deixaram seus postos para permanecerem em silêncio. Alguns visitaram o Yad Vashem, memorial do Holocausto em Jerusalém. Ao longo do dia, os israelenses colocaram flores em cima dos nomes de campos de concentração, gravados no chão (foto). Este domingo (11) ainda marca os 60 anos do julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais orquestradores do genocídio na Alemanha.