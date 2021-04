Primeira obra do novo sistema Ponta do Arado é iniciada em Porto Alegre

A primeira das sete obras do novo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado, no bairro Belém Novo, Zona Sul de Porto Alegre, começou na manhã nesta quarta-feira (7). Nesta etapa, serão preparados 4 mil metros de tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 1,20 metro de diâmetro, que serão instalados no leito do Lago Guaíba. Para a realização dessa obra foram investidos R$ 29 milhões, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através de financiamento com a Caixa Federal. A obra prevê a implantação de duas linhas adutoras com dois quilômetros de extensão cada, que serão implantadas paralelamente à adutora existente de captação de água bruta. O Sistema de Tratamento de Água Belém Novo está no limite da capacidade. Ele abastece mais de 240 mil moradores do Sul, Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro. A estimativa é que esse primeiro sistema seja concluído até 2022 e que todo o sistema esteja operando em 2024.