Jogo de ida entre Independiente del Valle x Grêmio é transferido para o Paraguai

Após a confirmação de mais casos de Covid-19 no elenco gremista, a Conmebol decidiu adiar para sexta-feira (9), às 19h15min, o jogo entreválido como confronto de ida da fase deO local também foi alterado pela confederação sul-americana. Ao invés de Quito, no Equador, será em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Depois da contaminação do técnico Renato Portaluppi vir à tona, o Grêmio revelou que o goleiro Paulo Victor, o lateral-direito Vanderson e o preparador físico Reverson Pimentel estavam infectados pelo novo coronavírus. Na foto, o CEO gremista, Carlos Amodeo, conversa com os atletas, após o adiamento da partida. O jogo de volta segue previsto para acontecer dia 14 de abril, às 19h15min, na Arena do Grêmio. Pelo Gauchão, o Tricolor entraria em campo no próximo sábado, contra o Caxias, duelo que deverá ser remarcado também.