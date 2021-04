Hospital Dom João Becker recebe doação de cinco respiradores pulmonares

O Hospital Dom João Becker, em Gravataí, recebeu nessa terça-feira (6) cinco respiradores para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19. Com a chegada dos novos aparelhos, o hospital soma 59 ventiladores mecânicos, equipamento fundamental no tratamento dos internados com o vírus. Os equipamentos irão ficar à disposição do município para o tratamento de outras enfermidades, quando não precisarem ser mais utilizados para a Covid-19. A doação foi uma iniciativa do deputado estadual Dirceu Franciscon, e a entrega contou com a presença de autoridades como o prefeito Luiz Zaffalon (E) e da direção do hospital. Durante o evento, os gestores fizeram o reconhecimento da importância dos profissionais de saúde, que tem sido força principal para vencer a pandemia.