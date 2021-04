Palácio Piratini instala iluminação azul em conscientização sobre autismo

Em homenagem ao Mês de Conscientização sobre Transtornos do Espectro Autista (TEA), a sede do governo do Rio Grande do Sul trocou de cor. O Palácio Piratini instalou iluminações azuladas para comemorar o Abril Azul, após o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2 de abril. O Espectro Autista envolve transtornos do desenvolvimento neurológico de variados graus. Pessoas com TEA podem apresentar dificuldades de socialização e deficiência intelectual. Estima-se que uma em cada 160 crianças no mundo tenham TEA. Nessa segunda (5), o governo estadual lançou o. O decreto, assinado pelo governador Eduardo Leite, reforça o atendimento às pessoas do espectro autista e a suas famílias, a partir da criação de 30 Centros Regionais de Referência (CRR) e sete Centros Macrorregionais de Referência (CMR).