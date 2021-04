Ação em Gramado junta quase meia tonelada de alimentos em meio à vacinação

Em meio à vacinação da população contra a Covid-19, a prefeitura de Gramado decidiu aproveitar a ocasião para arrecadar alimentos para as pessoas que mais precisam neste momento. No último sábado (3), foi organizada a "Vacinação Solidária" na cidade da serra gaúcha. A ação, realizada pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Cidadania e Assistência Social, teve como resultado a arrecadação de quase meia tonelada de alimentos não-perecíveis. Junto com o evento, que aconteceu de manhã, 465 idosos com 65 anos ou mais foram imunizados contra o novo coronavírus. Após a doação, a prefeitura irá organizar a distribuição dos alimentos para as famílias mais necessitadas e cadastradas no município.