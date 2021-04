Coletivo Cozinheiros do Bem faz ação especial de Páscoa na Capital

Ocorreu, neste sábado (3), a Ação de Páscoa dos Cozinheiros do Bem. O evento ocorreu embaixo do Viaduto da Conceição, em Porto Alegre, onde cozinheiros prepararam uma refeição especial servida de forma gratuita ao público presente, em sua maioria, pessoas em condição de rua, além de distribuição de chocolates para todos e ovos de Páscoa para as crianças. O coletivo independente Cozinheiros do Bem – Food Fighters foi fundado em 2015 pelo chef Júlio Ritta, que trocou a cozinha de grandes restaurantes pelos fogareiros, por vezes, improvisados para ajudar pessoas em situação de rua da cidade.