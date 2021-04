Secretaria da Cultura de Porto Alegre entrega cestas básicas para artistas de circo

Foram entregues na tarde de quinta-feira (2) cinquenta cestas básicas com 200 quilos de alimentos para os profissionais circenses de Porto Alegre. A medida atende às necessidades essenciais de uma comunidade de 75 artistas e suas famílias que trabalhavam em março do ano passado em Porto Alegre, em dois circos instalados nas regiões Norte e Sul da capital gaúcha. Quem fez as entregas foi o secretário adjunto municipal da Cultura, Clóvis André. A iniciativa contou com o apoio da diretora da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Catia Lara Martins, que, entre outros movimentos, agregou o Pão dos Pobres, parceiro nas campanhas de arrecadação e doações. A Secale Pães Orgânicos contribuiu doando 200 pães de forma, e a Escola de Samba Mocidade da Lomba do Pinheiro ofereceu caixas de biscoitos amanteigados.