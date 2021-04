Nove animais são liberados à fauna após reabilitação no zoo de Canoas

Nove animais silvestres, entre gambás-de-orelha-branca, quiriquiris e tigres d'água-brasileiras, foram liberados para retornar à fauna natural nesta semana em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, após passarem por um período de readaptação no zoológico de Canoas. Os animais foram resgatados pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Léo. A soltura ocorreu na Base Ecológica do Rio Velho na quarta-feira (31). Quanto às características dos animais liberados, o gambá-de-orelha-branca (foto) pode chegar a 40 cm de comprimento na fase adulta, e se trata de uma espécie popular em ambientes urbanos. Já o quiriquiri é o falcão mais presente na fauna brasileira, podendo ser encontrado, inclusive, em postes de fio elétrico nas cidades. O Tigre d’água-brasileira é uma tartaruga com carapaça esverdeada que se alimenta obrigatoriamente na água.