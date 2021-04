Famílias pintam milhares de corações em homenagem às vítimas da Covid-19 na Inglaterra

Um coração para cada vítima. Centenas de voluntários de uniram às famílias daqueles que perderam a vida para a Covid-19 em um grande memorial em Londres, na Inglaterra. Uma parede de 800 metros que percorre o Rio Tamisa foi preenchida com corações vermelhos. Segundo a AFP, pelo menos 150 mil corações serão pintados. Representantes das famílias enlutadas explicaram ao jornal Washington Post que cada desenho representa "alguém que foi amado". O jornal relata que demoraria, em média, 10 minutos para percorrer toda a homenagem - que ainda deve levar dias para ser concluída. O grupo não obteve permissão do governo britânico para instalar o memorial, mas espera que as autoridades o tornem permanente, servindo de lembrete para o impacto emocional e humano da pandemia.