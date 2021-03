Ecobarreira já impediu mais de 778 mil toneladas de resíduos de chegarem ao Guaíba

Em cinco anos, a Ecobarreira já impediu que 778,17 toneladas de resíduos retidos que descem pelo Arroio Dilúvio chegassem ao lago Guaíba, em Porto Alegre. A primeira coleta foi realizada em 30 de março de 2016, pelas equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Diariamente, materiais como plásticos, pedaços de madeira e até animais mortos são erguidos pelas gaiolas da estrutura e coletados pela prefeitura. A Ecobarreira fica na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, no bairro Praia de Belas. De acordo com o município, os resíduos são encaminhados para o aterro sanitário de Minas do Leão.