e em lance único,na manhã desta quarta-feira, durante leilão realizado na B3, a bolsa de valores oficial do Brasil, com sede em São Paulo. No ato que marcou a venda da estatal, responsável por fornecer energia a 71 cidades gaúchas mais Porto Alegre, estiveram presentes o governador Eduardo Leite (foto), o presidente da Assembleia Legislativa do RS, Gabriel Souza, e o líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes, entre outras autoridades. O Grupo Equatorial, que responde por 6,5% do mercado de distribuição do Brasil, é uma holding que controla distribuidoras de energia no Alagoas, Piauí, Pará e Maranhão. O