Feira do Peixe tem ajustes finais concluídos no Centro de Porto Alegre

Os preparativos para abertura daforam finalizados. O, mas precisou ser adiado para que a estrutura pudesse ser totalmente finalizada, oferecendo maior segurança sanitária a expositores e público. A abertura da tradicional feira promovido na Capital há 241 anos começa nesta quarta feita (31) e se estende até sexta (2). A estrutura irá abrigar 13 bancas, sendo quatro de atacadistas. Ao todo, mais de 250 famílias estão envolvidas diretamente com a comercialização dos pescados. Devido à pandemia do coronavírus e à situação atual do Estado , as bancas terão distanciamento mínimo de quatro metros e pontos com água e álcool em gel. A Feira do Peixe ocorre em três pontos da cidade, Largo Glênio Peres, na Esplanada da Restinga e na Rua Dr. Cecílio Monza, no Belém Novo.