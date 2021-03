Primeira 'superlua' de 2021 domina o céu e é vista em vários países

A primeira superlua de 2021 pode ser vista em vários países já nas primeiras horas da semana. O brilho exuberante e o tamanho chamaram atenção de quem conseguiu observar o astro no céu. No Iraque (foto), a coloração do satélite natural rendeu belas imagens. O fenômeno acontece quando a lua fica um pouco mais perto da terra, no chamado perigeu. Durante esse período, a lua cheia pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que o normal. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), a lua ficou cheia já na tarde de domingo (28) e permanecerá assim até a noite do próximo sábado (3). Outras três superluas poderão ser observadas ao longo de 2021. As próximas datas do fenômeno serão em 8 de abril, 26 de maio e 24 de junho. Aos amantes de astrologia, o próximo evento visto a olho nu será a aproximação de Marte com a Lua, que deve ocorrer no dia 17 de abril, entre às 19h e às 21h.