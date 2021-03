Incêndio atinge uma das maiores refinarias de petróleo da Indonésia

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma das maiores refinarias de petróleo da Indonésia nesta segunda-feira (29). A refinaria da empresa estatal Pertamina fica em Balongan, oeste da ilha de Java, a 200 quilômetros da capital Jacarta. Imagens mostram o complexo petrolífero consumido por chamas, produzindo uma imensa coluna de fumaça na região (foto). Cerca de mil moradores foram evacuados da área. As autoridades relatam a morte de uma pessoa por infarto após a explosão. Até a última atualização, segundo a AFP, as chamas deixaram cinco pessoas gravemente feridas, 15 com ferimentos leves e três desaparecidas. A causa do incêndio ainda não foi determinada. A empresa relata à AFP que o fogo começou durante uma forte tempestade com raios.