Estrutura Asas de Gaivota é revitalizada nos 249 anos de Porto Alegre

Os porto-alegrenses que frequentam o Mercado Público irão se deparar com uma novidade nos próximos dias. Na última sexta-feira (26), dia doa prefeitura da Capital, junto com a Trensurb, entregou a revitalização das Asas de Gaivota, estrutura posicionada à frente do prédio no Centro Histórico. Na reinauguração das asas, estiveram presentes o prefeito Sebastião Melo (MDB), o vice Ricardo Gomes (DEM), o secretário de Planejamento, Cesar Schirmer (MDB), a secretária de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini, e o diretor-presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto. As Asas de Gaivota foram planejadas pelos arquitetos Roberto Antoniazzi e Patrícia Schneider.