Coca-Cola e Ambev fazem doações para ajudar Porto Alegre no enfrentamento da pandemia

A Coca-Cola cedeu quatro refrigeradores (foto) para a prefeitura de Porto Alegre armazenar e conservar as doses da vacina contra a Covid-19. Os equipamentos são novos e foram instalados nos drive-thrus de vacinação localizados nos estacionamentos do Big Sertório, Big BarraShopping Sul e Pucrs. Ospara aplicar a vacina em idosos a partir de 70 anos. A partir desta segunda (29), começa a vacinação para a faixa dos 60 anos . Outra iniciativa para ajudar a capital gaúcha no enfrentamento da pandemia partiu da Ambev, que vai doar seis respiradores para a rede hospitalar. A previsão é que a entrega ocorra na primeira quinzena de abril. A distribuição ficará sob responsabilidade da prefeitura da cidade. A partir desta segunda, dois caminhões da sua parceira logística, a MTR Cargo, serão disponibilizados para o transporte de cilindros de oxigênio.