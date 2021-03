Casal de São Leopoldo com 51 anos de união se vacina junto contra a Covid-19

João Tomé da Silveira, 73 anos, e Rosalina da Silveira, 72 anos, foram juntos se vacinar contra a Covid-19 na Antiga Sede da Unisinos, em São Leopoldo. Juntos há 51 anos, ambos saíram da sala de vacinação felizes por terem começado a imunização. “A hora de reunirmos a nossa família novamente está cada vez mais próxima”, relatou Rosalina. A família do casal consiste em seis filhos, 22 netos e três bisnetos. “Falamos diariamente com todos os nossos filhos. Estamos sempre conversando pelo celular”, contou Silveira. Moradores do bairro Feitoria, o casal vive próximo dos filhos, mas, devido à pandemia, não se reúnem há quase um ano. “Sabemos da importância de mantermos os cuidados mesmo após a vacina. Tomamos agora a primeira dose, tomaremos mês que vem a segunda. Só receberemos visita dos nossos filhos daqui um mês e meio, mais ou menos e, ainda assim, com alguns cuidados”, explicou Rosalina.