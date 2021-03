Mercado Público sedia parabéns no 249º aniversário de Porto Alegre

O quadrante central do Mercado Público sediou nesta manhã o tradicional parabéns a Porto Alegre. A Capital completou 249 anos nesta sexta-feira (26). Além de permissionários e moradores da região, participaram da celebração o prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes, na companhia de secretários, municipais. "O Mercado Público representa o espírito acolhedor e empreendedor que tanto marca Porto Alegre. Vivemos um momento desafiador na cidade, e é oportunidade de renovar nossa esperança para seguirmos batalhando para superar essa crise juntos, como sociedade", afirmou o prefeito, durante o ato simbólico. Após conversar com comerciantes e a população, Melo visitou a estação Mercado do Trensurb e conferiu a reforma do arco coberto. No especial dosobre os 249 anos, moradores escolhem o local de que mais gostam na Capital