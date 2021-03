Motoristas de aplicativos têm demanda menor após reabertura em Porto Alegre

Bandeira preta ou cogestão com medidas da bandeira vermelha em Porto Alegre? Para motoristas de aplicativos de transporte, a primeira semana de reabertura de atividades teve demanda que ficou abaixo do que atendiam antes da reabertura. "As pessos estão sem dinheiro e muitas recebendo menos", conclui Luiz Fernando Monteiro (foto), que trocou há seis meses um emprego de fiscal de loja com carteira assinada para atuar no aplicativo. "Chegava a fazer R$ 150,00 por dia e agora mal tiro R$ 32,00 em uma manhã", compara. Na Capital, acordos firmados entre Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindec-POA) e empresas permitiu suspender contratos devido ao fechamento, com pagamento de ajuda de custo de 50% da remuneração. A mulher de Monteiro foi atingida pela medida, pois é comerciária. "Ainda bem que temos a mania de fazer uma reserva", lembra ele. Motoristas relatam ainda que, além de menos viagens, os aumentos sucessivas da gasolina engolem ganhos da atividade.