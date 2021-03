Projeto WimBelemDon entrega quase 1,5 mil cestas básicas na pandemia

ONG com atuação destacada no extremo-sul de Porto Alegre, a WimBelemDon já realizou a entrega de 1.432 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. Por causa da paralisação de atividades, a fim de conter o avanço da Covid-19, um dos focos da ONG foi a organização de trabalhos virtuais com as crianças atendidas pela instituição. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da WimBelemDon, Rafael Mottin, foram mais de 122 atividades online realizadas desde o começo da pandemia, entre oficinas de aprendizagem, psicologia, esporte e outras áreas. Além disso, até fevereiro de 2021, foram oito toneladas de produtos de higiene pessoal e residencial entregues às famílias contempladas pela ONG. Tendo o tênis (foto) como principal atrativo, o objetivo do projeto é oferecer condições aos jovens de se transformarem socialmente, através de atividades multidisciplinares.