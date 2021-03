Com um ano de atraso e sem público, Japão inicia o revezamento da tocha olímpica

Ainda enfrentando a crise da Covid-19, o Japão decidiu dar início aopara os Jogos de Tóquio-2020 nesta quinta-feira (25), com mais de um ano de atraso. O evento é marcado por diversas restrições das autoridades sanitárias e não contou com a presença de público. A cerimônia ocorreu na cidade de Fukishima, no National Training Center J-Village. A tocha foi acesa na Grécia em 12 de março de 2020, preservada desde então, pela japonesa Azusa Iwashimizu. A futebolista foi a primeira a carregar a tocha (foto), acompanhada por outros membros da seleção campeã mundial de futebol feminino em 2011. O revezamento deve durar 121 dias e terá a participação de 10 mil pessoas. Prevista para o dia 23 de julho, a Olimpíada não terá presença de torcedores de outros países e nem terá ajuda de voluntários estrangeiros, exceto aqueles com funções específicas.