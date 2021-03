Incêndio em campo de refugiados deixa 15 mortos e 400 desaparecidos em Bangladesh

Um grande incêndio atingiu um campo de refugiados em Ukhia, cidade do sudeste de Bangladesh. As chamas forçaram a evacuação de 45 mil pessoas, de acordo com autoridades e trabalhadores humanitários. Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 400 estão desaparecidas, reporta a AFP. O incêndio começou na segunda-feira (22) e durou mais de 10 horas. Colunas de fumaça espessa saíam de 10 mil abrigos enquanto bombeiros lutavam contra o fogo e trabalhadores auxiliavam no resgate dos refugiados. O campo abrigava rohingyas, minoria muçulmana de Mianmar. Quase 1 milhão de membros do grupo vivem em condições precárias em abrigos da região desde que fugiram da, em 2017. Este é o terceiro incêndio registrado em campos rohingyas em quatro dias, segundo a AFP.