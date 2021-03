Terminais de ônibus de Porto Alegre recebem desinfecção

retomou as atividades de diversos setores nesta segunda-feira Porto Alegre, após

que permitiu a retomada da cogestão. Com a nova flexibilização, a cidade redobrou os cuidados nos terminais de ônibus e realizou serviços de desinfecção nas estações localizadas no Centro e nas ruas Voluntários da Pátria, Carlos Chagas e Chaves Barcelos. A desinfecção pode eliminar até 98% dos microrganismos. Os produtos utilizados são à base de quaternário de amônio. O produto foi aplicado com máquinas e pulverizadores costais motorizados. O processo de sanitização foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e uma empresa especializada em desinfecção para higienização voluntária dos terminais. A próxima higienização está prevista para quinta-feira (25).