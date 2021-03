Vulcão entra em erupção pela primeira vez em 800 anos na Islândia

Pela primeira vez em 800 anos, uma pequena erupção vulcânica produziu fluxos de magma vermelho incandescente a 40 quilômetros da capital islandesa, Reykjavik. A lava começou a fluir a partir de uma fissura no solo perto da montanha Fagradalsfjall, no sistema vulcânico de Krysuvik, na sexta-feira (19) à noite. Três semanas de atividade sísmica precederam a erupção, que teve continuidade nesta segunda (22). De acordo com a AFP, a erupção é considerada pequena e há pouca atividade eruptiva, sem perigo iminente. Os islandeses foram orientados a não ir ao local e manterem as janelas fechadas por precaução, devido à produção de gases potencialmente tóxicos. Krysuvik está inativo há 900 anos e, segundo a AFP, produziu sua última erupção por volta de 1240, na península de Reykjavik.