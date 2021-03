Grupos contrários às restrições de circulação se manifestam pela Europa

O final de semana foi marcado por protestos na Europa contra as medidas de restrição devido à pandemia. Nações como Reino Unido, Alemanha, França, Suécia, Romênia, Holanda e Finlândia, entre outras, registraram grupos que pediam mais liberações no que diz respeito à economia e circulação de pessoas. Em Londres (foto), capital do Reino Unido e da Inglaterra, manifestantes caminharam de Hyde Park, localizado no centro da cidade, até Westminster, área próxima ao Palácio de Buckingham e onde ficam as casas parlamentares do Reino Unido. Embora considerada pacífica, no final do trajeto da manifestação houve a prisão de cerca de 13 pessoas. De acordo com o governo britânico, as flexibilizações ocorrerão aos poucos, seguindo um cronograma já estabelecido e divulgado. Proporcionalmente, a nação insular é a quarta que mais vacinou contra a Covid no mundo, atrás de Israel, Emirados Árabes e Chile.