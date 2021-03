Porto Alegre passa de 150 mil pessoas imunizadas contra Covid-19

Porto Alegre registrou a vacinação de 150.249 pessoas contra Covid-19 até às 18h15min dessa sexta-feira (19), incluindo todos os grupos prioritários. Em idosos a partir de 74 anos, foram aplicadas 64.127 doses, equivalentes a 90,31% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar 71.011 pessoas dessa faixa etária na cidade. Os dados são da plataforma vacinômetro. Os mais de 150 mil vacinados na capital gaúcha correspondem a 10,09% da população e a 73,84% do público-alvo desta etapa da campanha, que é de 203.472 pessoas. Deste número, 69.008 primeiras doses foram recebidas por profissionais de saúde; 64.127, por idosos com 74 anos ou mais; 20.515, por idosos acamados e pessoas com deficiência que vivem em instituições; e 1.159, por populações indígenas e quilombolas. A segunda dose foi aplicada em 70.360 pessoas, ou seja, 34,58% da população-alvo.