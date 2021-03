Hospital de campanha começa a atender pacientes na Restinga

O novo hospital de campanha na Restinga, em Porto Alegre,(19). A estrutura, montada pelo Comando Militar do Sul, deve atender pessoas à espera de leitos no Hospital Restinga e Extremo Sul (HRES). Segundo a prefeitura, cerca de 60 profissionais do HRES atuarão na nova unidade, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O hospital funcionará 24h como um anexo ao Hospital Restinga, que disponibiliza a estrutura de tomografia, radiografia e outros serviços essenciais para emergências e UTIs. As equipes técnicas trabalharam nessa semana para concluir a rede de gases, instalações elétricas, hidráulicas, climatização e colocação de equipamentos médicos. O hospital começou a ser construído na última sexta-feira (13).